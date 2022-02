Mago Forest | vita privata | moglie | figli | Lol-Chi ride è fuori

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 25 febbraio 2022)è un comico eche ha fatto dello spettacolo e la televisione la sua professione esibendosi in numeri di magia con ironia. Nel 2022 è nel cast del programma Amazon Lol-ChiMichelea, è nato a Nicosia, in Sicilia, il 22 febbraio 1961. Ha conseguito il diploma di Ragioniere e Perito Commerciale e subito dopo si è trasferito a Milano. Qui ha frequentato una scuola di mimo e teatro. Poi ha fatto esperienza anche all’estero, è stato a Parigi e a Londra, e in questo periodo ha cambiato il suo nome artistico in Mr.. Di ritorno in Italia, ha iniziato a fare esperienza in programmi televisivi. Il primo a notarlo fu Renzo Arbore nel 1988 e lo ...