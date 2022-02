Love is in the air: Serkan è in viaggio con Deniz (Di venerdì 25 febbraio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per la nuovissima puntata della soap opera turca che tanto amiamo. Anche oggi, 25 febbraio, possiamo vedere un nuovo appuntamento con Love is in the air, dove la coppia formata da Eda e Serkan sono in viaggio di nozze. Ma come capita sempre, qualcosa sembra intromettersi tra di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per la nuovissima puntata della soap opera turca che tanto amiamo. Anche oggi, 25 febbraio, possiamo vedere un nuovo appuntamento conis in the air, dove la coppia formata da Eda esono indi nozze. Ma come capita sempre, qualcosa sembra intromettersi tra di L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

radiokemonia : Stai ascoltando: Grace Jones-Love Is The Drug La musica anni 80 solo su - Delphinbeer : Ready for the 2022 season? Love is in the hop??? Piantare è un atto rivoluzionario - radiokemonia : Stai ascoltando: R.E.M.-The One I Love La musica anni 80 solo su - radiofmfaleria : Pronti ad iniziare una nuova giornata insieme? Dalle 8:00: TOP CHART - VERDI BIANCHI ROSSI - ONE HOUR - THE MAG… - FabioCorno5 : RT @veronicacapucci: Perché mi hai telefonato? _per sentire la tua voce. #unaVoce In The mood for love #unaVoce #unTemaAlGiorno https://t.c… -