La rapidità che manca alla scuola

(Di venerdì 25 febbraio 2022) La formazione tradizionale non riesce a stare dietrorichiesta professionale del mercato. Fatti salvi i caposaldi dell’educazione, più flessibilità non è rinviabile. In Italia abbiamo un problema assai grave che riguarda la formazione dei giovani: si formano ragazzi per professioni di cui non c’è richiesta o addirittura sono sulla via del tramonto e, d’altra parte, le imprese ricercano affannosamente persone che abbiano competenze e che non trovano.no ingegneri, medici (soprattutto dopo la pandemia, anche perché delle famose assunzioni promesse dal ministro Roberto Speranza speranza non c’è), tecnici di ogni tipo e di ogni settore: dal tessile al calzaturiero, dall’edilizia all’idraulica, dagli elettricisti ai falegnami, ecc. ecc., per non parlare di ragazzi che conoscano l’informatica e sappiano parlare il cinese. Ma potremmo ...