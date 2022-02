Inter, Veron: "La squadra di Inzaghi resta la favorita per lo Scudetto" (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'ex centrocampista di Inter e Lazio Juan Sebastian Veron ha concesso un'Intervista in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato dell'attuale momento dei nerazzurri: 'La squadra di Inzaghi può andare a mille tutta la stagione, ma è normale un calo, non sono preoccupato. Già nella sfida di ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 25 febbraio 2022) L'ex centrocampista die Lazio Juan Sebastianha concesso un'vista in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato dell'attuale momento dei nerazzurri: 'Ladipuò andare a mille tutta la stagione, ma è normale un calo, non sono preoccupato. Già nella sfida di ...

