In ospedale per un neo sospetto Andrea muore dopo 2 mesi Un paese sotto choc

La comunità di Conegliano è sconvolta. Andrea Possamai aveva soltanto 52 anni ed è venuto a mancare mercoledì 23 febbraio appena pochi mesi dopo la scoperta di un brutto male. L'evoluzione della malattia non gli ha lasciato scampo e tutte le cure si sono dimostrate inutili. In poche ore la notizia ha fatto il giro della città del Cima e del Prosecco provocando dolore e sconforto. In tanti conoscevano Andrea, noto per l'attività svolta nell'azienda di famiglia, l'Alpina. La ditta, fondata 62 anni fa, è specializzata nella vendita di tagliaerba e decespugliatori. Andrea Possamai è morto, come si legge nell'epigrafe, "dopo una breve malattia". Appena due mesi, infatti, l'uomo si era reso conto di avere un neo sulla gamba.

Ultime Notizie dalla rete : ospedale per Covid oggi Italia, 40.948 contagi e 193 morti: bollettino 25 febbraio I nuovi casi per provincia - Provincia di Bari: 855; Provincia di Bat: 249; Provincia di Brindisi: ... I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 674. In terapia intensiva, i ...

Firenze, parto da record: nati tre gemelli omozigoti. Succede una volta ogni 100mila casi All'ospedale San Giovanni di Dio a Firenze una donna ha partorito tre gemelli omozigoti . Tre bambini identici che per nove mesi sono stati nutriti da un'unica placenta. Leggi anche > Arezzo, 'Aiuto! Sono ...

Uno striscione per il tifoso del Milan grave in ospedale IL GIORNO Guastalla, miglioramento antisismico per l'ospedale Guastalla (Reggio Emilia), 25 febbraio 2022 - I fondi del Pnrr porteranno interventi di miglioramento e ristrutturazione nell’ex casa di riposo di Guastalla, per realizzare la Casa e l’ospedale di Com ...

Ospedale Papa Giovanni: Pronto soccorso libero da malati Covid Le drammatiche immagini dell’area del Pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (denominata Pemaf, Piano di Emergenza per Massiccio Afflusso di Feriti), piena di malati Covid avevan ...

