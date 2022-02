Imma Battaglia col cuore spezzato: purtroppo non ci era riuscita prima (Di venerdì 25 febbraio 2022) Imma Battaglia si è lasciata andare ad una confessione molto toccante, che non aveva mai avuto il coraggio di fare prima d’ora. Ecco cosa ha detto in televisione. La moglie di Eva Grimaldi ha rivelato un evento drammatico del suo passato. Scopriamo di cosa si tratta. Imma-Battaglia-AltranotiziaCon la voce rotta, Imma Battaglia ha svelato ai microfoni di Storie Italiane su Rai Uno un dolore molto profondo, che ha vissuto da bambina e di cui non aveva parlato nemmeno a suo padre. Imma Battaglia e il dramma vissuto da piccola Alla sua trasmissione di Rai Uno, nella puntata andata in onda mercoledì 23 febbraio 2022, la ex gieffina Eleonora Daniele ha ospitato la moglie di Eva Grimaldi, Imma ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 25 febbraio 2022)si è lasciata andare ad una confessione molto toccante, che non aveva mai avuto il coraggio di fared’ora. Ecco cosa ha detto in televisione. La moglie di Eva Grimaldi ha rivelato un evento drammatico del suo passato. Scopriamo di cosa si tratta.-AltranotiziaCon la voce rotta,ha svelato ai microfoni di Storie Italiane su Rai Uno un dolore molto profondo, che ha vissuto da bambina e di cui non aveva parlato nemmeno a suo padre.e il dramma vissuto da piccola Alla sua trasmissione di Rai Uno, nella puntata andata in onda mercoledì 23 febbraio 2022, la ex gieffina Eleonora Daniele ha ospitato la moglie di Eva Grimaldi,...

