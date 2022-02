Ida Platano ancora delusa a Uomini e Donne | “Metti tante scuse” | commento della puntata del 25 febbraio

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Idaè protagonista dida tanti anni. Soprattutto la storia d’amore tra la Dama e Riccardo Guarnieri ha appassionato fortemente il pubblico televisivo. Nell’edizione attuale del dating show, Idaè stata anche protagonista di una scelta, che, però, è durata solo pochi minuti. Recentemente la Dama sembrava aver trovato un po’ d’equilibrio con Alessandro. Ma, nelladel 25di, Idae Alessandro sono sembrati piuttosto in crisi.: Idae Alessandro in crisi Idaè stata chiamata di nuovo al centro dello studio, nelladel 25 ...

Al centro dello studio di Uomini e Donne si è accomodata. ' Iniziamo subito con l'allegria. ' - ha ironizzato Tina Cipollari . Tra la dama e Alessandro le cose hanno trovato un imprevisto improvviso, che già il cavaliere aveva lamentato nella ...Nella puntata di Uomini e Donne , in onda oggi su Canale5 , dubbi sulla frequentazione trae Alessandro Vicinanza , che non sembra molto convinto della frequentazione con la dama bresciana. Gloria , delusa dal fatto che Diego Tavani abbia preferito uscire con la nuova dama ...