Hiram Rhodes Revels | il primo senatore afroamericano degli Stati Uniti d’America

(Di venerdì 25 febbraio 2022) L’abolizione della schiavitù negli USA arriverà solo da lì a una trentina d’anni, ma non si può dire, tutto considerato, chese la passi così male. Nasce libero, innanzitutto. Figlio di un pastore battistae di una donna di discendenza scozzese e dei nativi croatan, in futuroricorderà sempre l’immensa fortuna di arrivare da una famiglia che è sempre stata libera. “Da ciò che ho potuto ricostruire dei miei antentati, siamo sempreliberi”.: libero ma non troppo Ma Fayetteville, North Carolina, non è esattamente il posto migliore in cui formarsi. Con un’economia costruita sulla legalizzazione della schiavitù e la conseguente produzione di tabacco e cotone, è una ...

Advertising

2020Revisione : Nel 1868, in piena epoca della Ricostruzione americana (1863/1877) Hiram Rhodes Revels, pastore metodista, divenne… -

Ultime Notizie dalla rete : Hiram Rhodes

Corriere della Sera

L’abolizione della schiavitù negli USA arriverà solo da lì a una trentina d’anni, ma non si può dire, tutto considerato, che Hiram Rhodes Revels se la passi così male. Nasce libero, innanzitutto.In celebration of Black History Month, here are some facts celebrating Black excellence throughout history. • George Poage became the first African American to win a medal at the Olympics, taking ...