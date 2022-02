Guerra in Ucraina, l’Uefa deve decidere cosa fare con Gazprom (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Uefa deve decidere cosa fare con Gazprom, società statale russa del gas che sponsorizza da anni le competizioni europee Leggi su pianetamilan (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Uefacon, società statale russa del gas che sponsorizza da anni le competizioni europee

Advertising

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - OrnellaVanoni : Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si… - TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - kolozika : Per Guardia Frontiera polacca, 9000 ucraini che vivono in Polonia si sono presentati alle frontiere ieri per tornar… - GiuseppeLaforza : Se questo è un uomo.... #putin #Ucraina #RussiaUkraine #RussiaUkraineWar #Russian #Guerra -