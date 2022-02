Guerra in Ucraina, De Zerbi: «Dicevano fosse una cosa mediatica, ora siamo bloccati» (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’allenatore italiano De Zerbi, bloccato a Kiev, ha parlato della Guerra in Ucraina Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, è attualmente bloccato in un albergo a Kiev mentre prosegue la Guerra in Ucraina. Il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Deejay. HOTEL – «siamo in contatto continuo con l’ambasciata italiana a Kiev. Ci hanno consigliato di restare fermi in hotel a Kiev per diversi motivi. La strada che porta ai confini è bloccata, si fanno code chilometriche. Si parla di 70 km di coda. Le scorte di benzina sono insufficienti, come quelle di cibo. Anche mettersi in viaggio è una questione di sopravvivenza. Uscire dall’hotel sarebbe molto pericoloso». BOMBE – «Mercoledì notte abbiamo sentito cadere le bombe, ma ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 febbraio 2022) L’allenatore italiano De, bloccato a Kiev, ha parlato dellainRoberto De, allenatore dello Shakhtar Donetsk, è attualmente bloccato in un albergo a Kiev mentre prosegue lain. Il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Deejay. HOTEL – «in contatto continuo con l’ambasciata italiana a Kiev. Ci hanno consigliato di restare fermi in hotel a Kiev per diversi motivi. La strada che porta ai confini è bloccata, si fanno code chilometriche. Si parla di 70 km di coda. Le scorte di benzina sono insufficienti, come quelle di cibo. Anche mettersi in viaggio è una questione di sopravvivenza. Uscire dall’hotel sarebbe molto pericoloso». BOMBE – «Mercoledì notte abbiamo sentito cadere le bombe, ma ...

