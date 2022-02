Guerra in Ucraina, Confindustria: “Timore per la nautica” (Di venerdì 25 febbraio 2022) La Guerra in Ucraina avrà delle ripercussioni economiche di non poco conto: qualsiasi settore, compreso quello della nautica, rischia di essere coinvolto. L’aspetto più importante, al momento, è quello di far cessare i conflitti, successivamente si faranno i conti anche con i danni economici che la Guerra porterà con sé. Cosa succede nella nautica C’è molta preoccupazione per quel che riguarda il settore nautico, specialmente in Toscana, la quale ha forti legami con la Russia. Nella regione, infatti, numerosi sono gli acquisti di lusso per le imbarcazioni: si stima che uno yacht su cinque venga venduto ad un magnate russo e, stando alle stime di Navigo, 80 sono quelli in consegna quest’anno. A lanciare l’allarme è il presidente della delegazione di Confindustria Massa Carrara, Matteo ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lainavrà delle ripercussioni economiche di non poco conto: qualsiasi settore, compreso quello della, rischia di essere coinvolto. L’aspetto più importante, al momento, è quello di far cessare i conflitti, successivamente si faranno i conti anche con i danni economici che laporterà con sé. Cosa succede nellaC’è molta preoccupazione per quel che riguarda il settore nautico, specialmente in Toscana, la quale ha forti legami con la Russia. Nella regione, infatti, numerosi sono gli acquisti di lusso per le imbarcazioni: si stima che uno yacht su cinque venga venduto ad un magnate russo e, stando alle stime di Navigo, 80 sono quelli in consegna quest’anno. A lanciare l’allarme è il presidente della delegazione diMassa Carrara, Matteo ...

