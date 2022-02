Genoa-Inter, D’Ambrosio: “Il pareggio è come una sconfitta, dobbiamo lavorare” (Di sabato 26 febbraio 2022) “A prescindere da risultati delle altre squadre, noi cerchiamo sempre di vincere su ogni campo. Abbiamo fatto un passo falso col Sassuolo e volevamo oggi i tre punti. Per noi che abbiamo vinto campionato e Supercoppa, è normale che il pareggio è come una sconfitta: dobbiamo rimanere concentrati e sappiamo che dobbiamo lavorare e pedalare a testa bassa“. Queste sono le parole di Danilo D’Ambrosio, dopo lo 0-0 dell’Inter sul campo del Genoa. Il giocatore nerazzurro ha anche colpito una traversa nel secondo tempo. “È stata una partita difficile – prosegue a Sky Sport – Il Genoa da qualche partita ha cambiato modo di giocare ed è aggressivo per 90 minuti. Nonostante questo abbiamo avuto le nostre occasioni e non le ... Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) “A prescindere da risultati delle altre squadre, noi cerchiamo sempre di vincere su ogni campo. Abbiamo fatto un passo falso col Sassuolo e volevamo oggi i tre punti. Per noi che abbiamo vinto campionato e Supercoppa, è normale che ilunarimanere concentrati e sappiamo chee pedalare a testa bassa“. Queste sono le parole di Danilo, dopo lo 0-0 dell’sul campo del. Il giocatore nerazzurro ha anche colpito una traversa nel secondo tempo. “È stata una partita difficile – prosegue a Sky Sport – Ilda qualche partita ha cambiato modo di giocare ed è aggressivo per 90 minuti. Nonostante questo abbiamo avuto le nostre occasioni e non le ...

capuanogio : Tra #Sassuolo e #Genoa l'#Inter ha tirato complessivamente 50 volte verso la porta avversaria senza segnare - DiMarzio : #GenoaInter, le formazioni ufficiali - pisto_gol : Gen-Int 0:0 L’ Inter non vince più: dopo 2 sconfitte e 1 pareggio, non segna e non vince neanche a Genoa: tira 21… - pino_nostro : RT @Inter: ??? | D'AMBROSIO ?? @ddambrosio: 'Puntiamo sempre alla vittoria, ma chi non soffre non vince' ?? - fedexchurch : Oggi in silenzio stampa per l’inter che ha pareggiato col genoa ragazzi -