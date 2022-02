Etro rompe gli schemi e ingigantisce il paisley

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 febbraio 2022) È una collezione avvolgente e protettiva quella diche non sorvola sul periodo difficile (post-pandemia) che stiamo vivendo. Anzi, Veronicasempre attenta ai comportamenti sociali invita a mettersi in gioco, are lo schema, a uscire allo scoperto per affrontare la realtà, mantenendo spirito e consapevolezza. E lo fa seguendo l'istinto del suo linguaggio schietto e sofisticato fatto di disegni e segni messi insieme. Lo fa con i suoi abiti manifesto consapevole di tendenze percepite sempre in anticipo. La sua sfilataREMIX è un medley di texture, digiganti fino a diventare quasi illeggibili. Le tessiture degli arazzi sono tradotte in monocromie brillanti, gli arlecchini aumentati e trasformati in patch, le pellicce sono geometriche e rigorosamente in lana. Una collezione ...