Covid: l'incidenza cala a 552, scende anche l'Rt a 0,73 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ospedali sempre meno pieni, intensive all'8,4% Il tasso di occupazione in terapia intensiva è all'8,4% (24 febbraio) rispetto al 10,4% (17 febbraio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ospedali sempre meno pieni, intensive all'8,4% Il tasso di occupazione in terapia intensiva è all'8,4% (24 febbraio) rispetto al 10,4% (17 febbraio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello ...

