Classifica Fimi: podio intatto, scendono Lauro e Morandi. Elisa debutta al primo posto tra gli album, Giusy Ferreri venticinquesima (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mahmood e Blanco Nuova Classifica Fimi: i brani più acquistati e ascoltati sono ancora quelli di Sanremo 2022. Nella settimana dal 18 al 24 febbraio, le prime 5 posizioni sono rimaste infatti inalterate. Dunque, nell’ordine: Mahmmod e Blanco, Irama, La Rappresentate di Lista, Sangiovanni e Dargen D’Amico. Tra gli artisti sanremesi, però, c’è anche chi è uscito dalla top 20 a tre settimane dalla kermesse. Ci riferiamo a Noemi, passata dalla 17esima posizione alla 21esima, e ad Ana Mena: prima 19esima, ora 25esima. In discesa anche Ditonellapiaga e Rettore (da 11esime a 13esime) e Gianni Morandi, che dal 12esimo posto scivola al 14esimo. scendono di una posizione Achille Lauro, che si ritrova 15esimo. Stabile Emma. Entrano nella top 20 Marco Mengoni e Madame, che dal 23esimo ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 25 febbraio 2022) Mahmood e Blanco Nuova: i brani più acquistati e ascoltati sono ancora quelli di Sanremo 2022. Nella settimana dal 18 al 24 febbraio, le prime 5 posizioni sono rimaste infatti inalterate. Dunque, nell’ordine: Mahmmod e Blanco, Irama, La Rappresentate di Lista, Sangiovanni e Dargen D’Amico. Tra gli artisti sanremesi, però, c’è anche chi è uscito dalla top 20 a tre settimane dalla kermesse. Ci riferiamo a Noemi, passata dalla 17esima posizione alla 21esima, e ad Ana Mena: prima 19esima, ora 25esima. In discesa anche Ditonellapiaga e Rettore (da 11esime a 13esime) e Gianni, che dal 12esimoscivola al 14esimo.di una posizione Achille, che si ritrova 15esimo. Stabile Emma. Entrano nella top 20 Marco Mengoni e Madame, che dal 23esimo ...

