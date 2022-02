Cina, un’economia sempre più isolata (Di venerdì 25 febbraio 2022) Con le Olimpiadi invernali di Pechino, tutti gli occhi sono puntati sulla Cina. Dopo la copertura sulle fredde relazioni della Cina in Occidente, la propaganda pro e anti-Cina nei video delle Olimpiadi, c’è molto da dire anche sull’economia cinese. Cosa sta succedendo in Cina Negli ultimi decenni l’ascesa della Cina è stata il grande successo economico dei nostri tempi. Ha dato una spinta all’economia globale negli anni successivi alla crisi finanziaria del 2007-2009. Tuttavia, nell’ultimo decennio la crescita è gradualmente rallentata. Le esportazioni sono rallentate non riuscendo a raggiungere il ritmo degli anni scorsi. Questo è dovuto in particolare alla domanda internazionale più debole per i suoi prodotti, anche a causa della guerra commerciale con gli Stati Uniti. Altri problemi sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022) Con le Olimpiadi invernali di Pechino, tutti gli occhi sono puntati sulla. Dopo la copertura sulle fredde relazioni dellain Occidente, la propaganda pro e anti-nei video delle Olimpiadi, c’è molto da dire anche sull’economia cinese. Cosa sta succedendo inNegli ultimi decenni l’ascesa dellaè stata il grande successo economico dei nostri tempi. Ha dato una spinta all’economia globale negli anni successivi alla crisi finanziaria del 2007-2009. Tuttavia, nell’ultimo decennio la crescita è gradualmente rallentata. Le esportazioni sono rallentate non riuscendo a raggiungere il ritmo degli anni scorsi. Questo è dovuto in particolare alla domanda internazionale più debole per i suoi prodotti, anche a causa della guerra commerciale con gli Stati Uniti. Altri problemi sono ...

Advertising

emchella : @AlessioPisano la cina ha un economia che funziona, la russia no - baiapersa : Gli acquisti multimiliardari di gas russo da parte della Cina per l'economia, affamata di energia, sono stati un'an… - AnStorti : @dalbertocarlos_ Infatti per me il piano è quello. Noi fi danneggiamo ma loro alla lunga collassano. Hanno un’econo… - dori43018574 : @LaPrimaManina Io penso che la Cina andrebbe eliminata non sanzionata. Un paese che basa la sua economia sulla truf… - Melynda94568909 : La verità è che l'ucraina fa parte del progetto made in USA per il NWO. Che permettetebbe l'unione monetaria tra eu… -