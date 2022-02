Cambio palinsesti | Il Cantante Mascherato non andrà in onda

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Come già accaduto nella giornata di ieri (Doc- Nelle tue mani 2 ha lasciato il posto allo Speciale Tg1), Rai1 cambia la programmazione del prime time. Noninfatti inla puntata previste de Il. Al posto dello show condotto da Milly Carlucci, con in giuria Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Arisa, ci sarà una puntata de Il Commissario Montalbano, “Un Covo di Vipere”. La scelta deldi programmazione in segno di rispetto rispetto a quanto sta accadendo in Ucraina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.