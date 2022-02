Calcioscommesse | Signori racconta l’incubo | “Non riuscivo a dormire”

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 febbraio 2022) L’ex calciatore Beppe, ospite a Verissimo per promuovere il suo libro “Fuorigioco”, è tornato a parlare dello scandaloche lo ha visto protagonista dal 2011 in poi: “Mia moglie mi chiamò dicendomi che avevano perquisito la mia casa di Bologna. Ero a Roma dai miei figli e arrivarono due carabinieri per scortarmi in questura. Capii ciò che stava succedendo da mia sorella, che mi chiamò in lacrime. Trascorsi dodici giorni ai domiciliari. Dopo l’arresto non uscii di casa per mesi; mi vergognavo, ma non sapevo neanche di cosa. Quando finalmente uscii lo sguardo delle persone era diverso, ma forse era solo la mia percezione – hato– Volevo dimostrare a tutti i costi di essere innocente. Nonné a guardare la televisione per paura ...