Bologna, Sansone: “Ero no vax, ho ceduto per amore del calcio. Ma non farò la terza dose” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nicola Sansone, centrocampista del Bologna, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, confessando la sua opinione sull’imposizione vaccinale dello Stato. “Ero un no vax, ma ho dovuto cedere per amore del calcio. Non ero convinto di farlo e non sono sicuro di casa potrebbe succedermi in futuro. Il post che feci è perché il fatto di impedirti di giocare senza vaccino mi ha fatto innervosire. Sei mesi prima giocavo senza vaccino: chiedevo, perché non l’hanno fatto prima in piena pandemia? A quante dosi sono ora? Due. E stop così“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nicola, centrocampista del, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, confessando la sua opinione sull’imposizione vaccinale dello Stato. “Ero un no vax, ma ho dovuto cedere perdel. Non ero convinto di farlo e non sono sicuro di casa potrebbe succedermi in futuro. Il post che feci è perché il fatto di impedirti di giocare senza vaccino mi ha fatto innervosire. Sei mesi prima giocavo senza vaccino: chiedevo, perché non l’hanno fatto prima in piena pandemia? A quante dosi sono ora? Due. E stop così“. SportFace.

Advertising

mr_kubra : RT @sportface2016: #Bologna, #Sansone: 'Ero no vax, ho ceduto per amore del calcio. Ma non farò la terza dose' - sportface2016 : #Bologna, #Sansone: 'Ero no vax, ho ceduto per amore del calcio. Ma non farò la terza dose' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Sansone: 'Mi sono vaccinato per amore del calcio' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Sansone: 'Mi sono vaccinato per amore del calcio' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Sansone: 'Mi sono vaccinato per amore del calcio' -