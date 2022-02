Associazioni pazienti, un corso di alta formazione ora le aiuta a far sentire la propria voce (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un' Associazione pazienti su due spera di poter avere un peso maggiore nella decisione degli interventi prioritari da portare a termine per una sanità più efficiente e vicina ai bisogni dei malati, ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Un' Associazionesu due spera di poter avere un peso maggiore nella decisione degli interventi prioritari da portare a termine per una sanità più efficiente e vicina ai bisogni dei malati, ...

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: L'INIZIATIVA - La Lega Serie A e Associazioni Pazienti scendono in campo per il diabete di Tipo 1 - ParliamoDiNews : Associazioni pazienti al centro, una su 2 vuole partecipare a decisioni - LOLnews : LOLnews… - sportli26181512 : Lega Serie A e associazioni pazienti scendono in campo per il diabete di tipo 1: Parte la campagna del palloncino b… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'INIZIATIVA - La Lega Serie A e Associazioni Pazienti scendono in campo per il diabete di Tipo 1 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'INIZIATIVA - La Lega Serie A e Associazioni Pazienti scendono in campo per il diabete di Tipo 1 -