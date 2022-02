A Sochi non si corre: la risposta compatta della F1 alla guerra in Ucraina (Di venerdì 25 febbraio 2022) La condanna della F1 arriva 24 ore dopo l'aggressione della Russia all'Ucraina. La risposta, presa all'unanimità, è la cancellazione del Gran Premio di Russia, gara di Sochi, in programma il prossimo 25 settembre, dal... Leggi su today (Di venerdì 25 febbraio 2022) La condannaF1 arriva 24 ore dopo l'aggressioneRussia all'. La, presa all'unanimità, è la cancellazione del Gran Premio di Russia, gara di, in programma il prossimo 25 settembre, dal...

Advertising

Corriere : Vettel: «Non andrò a correre in Russia nel Gp di F1 di Sochi» - capuanogio : #Vettel sul GP di #Russia in calendario a settembre: 'È orribile quello che sta succedendo, sono scioccato. Per qua… - RaiNews : Non si correrà a #Sochi il 25 settembre - fisicoperaria : @GiulioGrossi @LoGnuSagace Dovreste vedere la gioia degli appassionati del Twitter F1 nel sapere che non si dovrebbe correre a Sochi. ?? - Mariann46409026 : RT @07Emmedi: La Formula 1 comunica che la gara in programma a Sochi (Russia) il 25 settembre sarà cancellata dal calendario 2022. Che stra… -