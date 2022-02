Ventilconvettori | trend di vendite positivo per i fancoil a parete

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Sono sempre di più gli italiani che scelgono di dotarsi di sistemi di riscaldamento a basso consumo per cercare di arginare il maxi aumento del costo del gas. Secondo gli ultimi dati diffusi da ARERA, l’ammontare del rincaro che graverà su famiglie e imprese nel 2022 potrà arrivare a 1000 euro: si stima un +55% per l’energia elettrica e un +41% per il gas. L’intervento del Governo sulle bollette non eviterà i rialzi in bolletta ed è per questo motivo che molti stanno già pensando a dei metodi per risparmiare sul costo di luce e gas. Alcuni semplici accorgimenti, infatti, possono aiutare a contenere la spesa: isolare la propria abitazione dotandosi di serramenti di ultima generazione contribuisce a limitare la dispersione di calore, mentre sostituire le vecchie lampadine con quelle a basso consumo può incidere positivamente per quanto riguarda l’elettricità. Tuttavia, c’è anche ...