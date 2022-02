“Una cosa terribile”. Silvia Toffanin, lacrime in tv: anche per lei un momento delicato (Di giovedì 24 febbraio 2022) Niente di nuovo per i telespettatori di Verissimo, però a Michelle Impossible in pochi lo avrebbero previsto. Silvia Toffanin, dopo anni di esperienza, è un’ottima intervistatrice e si è sempre saputa immedesimare nei racconti dei suoi ospiti, emozionandosi con loro. Com’è successo con Ineke, mamma di Michelle Hunziker. La compagna di Pier Silvio Berlusconi ha ascoltato con attenzione l’emozionante storia della svizzera, che è la dimostrazione dei vincenti geni che ha tramandato a Michelle Hunziker e alle sue nipoti, fino a quando non ha toccato dei tasti dolenti del suo rapporto con la figlia. Lì Silvia Toffanin non ha trattenuto le lacrime. Silvia Toffanin, lacrime per Michelle Hunziker Dopo una tenera serie di immagini che hanno ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 24 febbraio 2022) Niente di nuovo per i telespettatori di Verissimo, però a Michelle Impossible in pochi lo avrebbero previsto., dopo anni di esperienza, è un’ottima intervistatrice e si è sempre saputa immedesimare nei racconti dei suoi ospiti, emozionandosi con loro. Com’è successo con Ineke, mamma di Michelle Hunziker. La compagna di Pier Silvio Berlusconi ha ascoltato con attenzione l’emozionante storia della svizzera, che è la dimostrazione dei vincenti geni che ha tramandato a Michelle Hunziker e alle sue nipoti, fino a quando non ha toccato dei tasti dolenti del suo rapporto con la figlia. Lìnon ha trattenuto leper Michelle Hunziker Dopo una tenera serie di immagini che hanno ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #Guerra #RussiaUcraina #24febbraio partiamo da una certezza 'la prima vittima della guerra è la verità' quindi è di… - DantiNicola : 'Fare politica non è reato. Se c'è da lottare controcorrente lo faccio, se c'è da dire che la politica è una cosa s… - GuidoDeMartini : ?? DRAGHI: “Lo stato di emergenza non verrà prorogato oltre il 31-3-2022”. ?? VEDIAMO cosa verrà revocato dopo questa… - pasqualesala : @luigidimaio L'unica cosa che mi tranquillizza è che non sarai più candidabile. Gli storici avranno ben altro di cu… - vminstring : no ma voi non siete reali, già utilizzare “lato positivo” di fronte ad una situazione simile mi sembra un ossimoro,… -