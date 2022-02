Ucraina Russia, bombardamenti ed esplosioni a Kiev (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l’operazione militare in Ucraina ed esortato le forze ucraine a consegnare le armi e “andare a casa”: l’operazione militare è per proteggere il Donbass, ha detto. In corso la riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Il presidente russo, Vladimir Putin ha annunciato in tv l’autorizzazione a operazioni militari del Donbass e ha lanciato un appello ai soldati ucraini di deporre le armi. Il capo del Cremlino ha intimato ai Paesi stranieri di evitare interferenze, altrimenti ci saranno conseguenze mai viste. Il presidente Zelensky aveva chiesto invano un colloquio a Putin e lancia un appello all’Onu. I separatisti del Donbass chiedono l’aiuto di Mosca. Un pretesto per il blitz, secondo gli Stati Uniti. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha convocato immediatamente, per le 7,30 ora locale, una ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l’operazione militare ined esortato le forze ucraine a consegnare le armi e “andare a casa”: l’operazione militare è per proteggere il Donbass, ha detto. In corso la riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Il presidente russo, Vladimir Putin ha annunciato in tv l’autorizzazione a operazioni militari del Donbass e ha lanciato un appello ai soldati ucraini di deporre le armi. Il capo del Cremlino ha intimato ai Paesi stranieri di evitare interferenze, altrimenti ci saranno conseguenze mai viste. Il presidente Zelensky aveva chiesto invano un colloquio a Putin e lancia un appello all’Onu. I separatisti del Donbass chiedono l’aiuto di Mosca. Un pretesto per il blitz, secondo gli Stati Uniti. Il primo ministro britannico Boris Johnson ha convocato immediatamente, per le 7,30 ora locale, una ...

Advertising

MediasetTgcom24 : La Russia ha iniziato l'invasione dell'Ucraina, attacchi sulle principali città #russia #guerra #ucraina #putin… - fattoquotidiano : Per capire cosa sta accadendo in #Ucraina e da dove scaturisce il conflitto, occorre osservare non solo la Russia,… - Agenzia_Ansa : La Russia ha attaccato le infrastrutture militari ucraine. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'U… - delleghiaie : Gli scribacchini prezzolati hanno già decretato la vittoria dell'Ucraina sulla #Russia. ??????? #UkraineRussiaConflict #Guerra - thatsmyegooo : RT @rtl1025: ??? Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire' in #Ucraina 'sappia che la #Russia risponderà con delle conseguenze mai v… -