Ucraina | la moglie di Malinovskyi | “Un crimine contro l’umanità”

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 febbraio 2022) La Russia ha iniziato stanotte l’intervento militare nel territorio ucraino. Dall’Italia, Roksana Malinovska,del fantasista dell’Atalanta Ruslan, ha raccontato il momento che sta vivendo il paese: “Ragazzi, la mattina presto la Russia ha ufficialmente iniziato la guerra sull’intero territorio dell’. Tutti gli oggetti strategici esplodono, le persone sono inorridite, in preda al panico. Tutti i confini sono attualmente chiusi. Le nostre famiglie con Ruslan in. Piango e prego per il mio Paese, per il nostro popolo, per la mia casa. Le notizie russe non dicono la verità. Dicono che stanno proteggendo l’Oriente da noi! Questo è untutta, come si può fermare questo orrore“, ha scritto in una storia Instagram. ...