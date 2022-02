**Ucraina: Fico, 'attacco inaccettabile, condanniamo con fermezza'** (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Quello della Russia ai danni dell'Ucraina è un attacco inaccettabile e ingiustificato che condanniamo con fermezza. Siamo al fianco del popolo ucraino". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico, in un post in cui dà anche conto degli appuntamenti a Montecitorio sulla crisi ucraina. "Il governo - spiega infatti Fico - riferirà nell'Aula della Camera domani alle 10.30 con un'informativa urgente del presidente Draghi. Martedì alle 15.30 invece a Montecitorio ci saranno le comunicazione dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri, cui seguirà il voto delle risoluzioni che impegneranno l'esecutivo". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Quello della Russia ai danni dell'Ucraina è une ingiustificato checon. Siamo al fianco del popolo ucraino". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto, in un post in cui dà anche conto degli appuntamenti a Montecitorio sulla crisi ucraina. "Il governo - spiega infatti- riferirà nell'Aula della Camera domani alle 10.30 con un'informativa urgente del presidente Draghi. Martedì alle 15.30 invece a Montecitorio ci saranno le comunicazione dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri, cui seguirà il voto delle risoluzioni che impegneranno l'esecutivo".

Advertising

infoitinterno : Ucraina: Fico, attacco russo inaccettabile e ingiustificato - TV7Benevento : **Ucraina: Fico, 'attacco inaccettabile, condanniamo con fermezza'** - - Roberto_Fico : Quello della Russia ai danni dell'Ucraina è un attacco inaccettabile e ingiustificato che condanniamo con fermezza.… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: 'Ho appena sentito il presidente Roberto Fico e si sta attivando per trovare una data utile per l'intervento del preside… - MutiLeonilde : RT @ultimenotizie: 'Ho appena sentito il presidente Roberto Fico e si sta attivando per trovare una data utile per l'intervento del preside… -

Ultime Notizie dalla rete : **Ucraina Fico LIVE PN - Russia attacca Ucraina. NATO: "Invio truppe a Est". Draghi convoca Comitato sicurezza. Scholz e Macron: "Necessario vertice" ...' Ho appena sentito il presidente Roberto Fico e si sta attivando per trovare una data utile per l'intervento del presidente Draghi in Aula '. Il premier, quindi, riferirà in Aula sulla crisi ucraina.

**Ucraina: alle 12.45 Conferenza capigruppo Camera** ... Roberto Fico, dopo le richieste formulate da tutti i Gruppi per una presenza del presidente del Consiglio, Mario Draghi, per un aggiornamento sulla situazione dell'Ucraina e per una conseguente ...

**Ucraina: Fico, 'attacco inaccettabile, condanniamo con fermezza'** Il Sannio Quotidiano Guerra in Ucraina, Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa Domani il premier incontrerà poi i capigruppo di Camera e Senato per informarli della situazione e delle prime valutazioni compiute. Nel pomeriggio, alle 16,30, il presidente Sergio Mattarella ha conv ...

Ucraina: Fico, attacco russo inaccettabile e ingiustificato Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico (LaPresse) – “Il governo riferirà nell’Aula della Camera domani alle 10.30 con un’informativa urgente del presidente Draghi. Martedì alle ...

...' Ho appena sentito il presidente Robertoe si sta attivando per trovare una data utile per l'intervento del presidente Draghi in Aula '. Il premier, quindi, riferirà in Aula sulla crisi... Roberto, dopo le richieste formulate da tutti i Gruppi per una presenza del presidente del Consiglio, Mario Draghi, per un aggiornamento sulla situazione dell'e per una conseguente ...Domani il premier incontrerà poi i capigruppo di Camera e Senato per informarli della situazione e delle prime valutazioni compiute. Nel pomeriggio, alle 16,30, il presidente Sergio Mattarella ha conv ...Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico (LaPresse) – “Il governo riferirà nell’Aula della Camera domani alle 10.30 con un’informativa urgente del presidente Draghi. Martedì alle ...