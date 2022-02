Uccise la ex a colpi di pistola: ergastolo. No alle attenuanti. La figlia: “La nonna dice che la mamma se l’è cercata? Provo disgusto” (Di giovedì 24 febbraio 2022) La corte d’assise di Torino ha condannato all’ergastolo Massimo Bianco, la guardia giurata di 49 anni che nel 2021, a Torino, aveva ucciso a colpi di pistola la moglie, dalla quale era separato. La vittima, Angela Dargenio, aveva 48 anni. La sentenza è stata pronunciata oggi e ha respinto la tesi della Procura che aveva chiesto 30 anni di pena ritenendo le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Bianco fu arrestato il giorno stesso dalla polizia: secondo la ricostruzione della polizia la aspettò sul pianerottolo di casa e, quando la vide uscire dall’ascensore con le borse della spesa, le sparò 8 colpi. Poi confessò e chiese perdono ai figli che oggi hanno 18 e 26 anni. Contro la richiesta del pm di riduzione della pena si era dichiarato l’avvocato di parte civile Stefano La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) La corte d’assise di Torino ha condannato all’Massimo Bianco, la guardia giurata di 49 anni che nel 2021, a Torino, aveva ucciso adila moglie, dalla quale era separato. La vittima, Angela Dargenio, aveva 48 anni. La sentenza è stata pronunciata oggi e ha respinto la tesi della Procura che aveva chiesto 30 anni di pena ritenendo legeneriche equivalentiaggravanti. Bianco fu arrestato il giorno stesso dalla polizia: secondo la ricostruzione della polizia la aspettò sul pianerottolo di casa e, quando la vide uscire dall’ascensore con le borse della spesa, le sparò 8. Poi confessò e chiese perdono ai figli che oggi hanno 18 e 26 anni. Contro la richiesta del pm di riduzione della pena si era dichiarato l’avvocato di parte civile Stefano La ...

