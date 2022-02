Sarno | evade dai domiciliari | fermato ed arrestato 39enne

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del Commissariato di P.S. di, a seguito di predisposti controlli di prevenzione e sicurezza nel centro cittadino, hanno tratto in arresto L.M., di anni 39 di, perché colto in flagranza di reato per il reato di evasione. In particolare, l’uomo, che si trovava agli arrestipresso l’abitazione dei genitori, poiché condannato per una serie di reati quali furto semplice, furto aggravato di auto, truffa, insolvenza fraudolenta, possesso e fabbricazione di documenti di identità falsi, è statoe controllato dagli agenti di polizia mentre circolava liberamente per la città. Per L.M., è scattato subito l’arresto in flagranza di reato per la violazione dell’art. 385 del codice penale e dopo le formalità di rito, è stato posto a disposizione dell’A.G., in ...