“Programmato per distruggere”: come è stato condotto il cyberattacco russo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Immaginate di dover rinunciare – senza preavviso alcuno, da un secondo all’altro – ai sistemi di messaggistica istantanea. Immaginate di provare a fare una telefonata e avvertire dall’altro capo del telefono un assoluto silenzio. Immaginate poi di provare a connettervi a internet, ma di vedere solamente pagine che danno “errore”. L’elenco potrebbe essere lungo, ci InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 24 febbraio 2022) Immaginate di dover rinunciare – senza preavviso alcuno, da un secondo all’altro – ai sistemi di messaggistica istantanea. Immaginate di provare a fare una telefonata e avvertire dall’altro capo del telefono un assoluto silenzio. Immaginate poi di provare a connettervi a internet, ma di vedere solamente pagine che danno “errore”. L’elenco potrebbe essere lungo, ci InsideOver.

Advertising

Daniela45311523 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Era un evento programmato per novembre 2021 e rimandato a maggio 2022. È da un pezzo che si sa. - innovationpost_ : Fanuc e Italfinance hanno programmato per il 3 marzo un #webinar dedicato alle aziende del manifatturiero che vogli… - openinnovate_me : T-Fast è plug&play perchè è testato e programmato e pronto per essere utilizzato - FondBordoni : Per cause di forza maggiore, il FUBinar su 'Impatto economico e sociale del 5G', programmato per oggi alle 16, è ri… - mvincenzo : Cara @KasperskyLabIT nel mio piccolo annullerò immediatamente gli ordini di endpoint che avevamo programmato. Sono… -