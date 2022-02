"Nato in prima linea e guerra globale? Scenario che non si può escludere" (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio supremo di Difesa, al palazzo del Quirinale, per oggi, 24 febbraio 2022, alle ore 16.30. Lo comunica una nota della presidenza della Repubblica. Che cosa significa questa mossa del Capo dello Stato considerando l'attacco della Russia all'Ucraina? C'è davvero il rischio di un coinvolgimento diretto nel... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio supremo di Difesa, al palazzo del Quirinale, per oggi, 24 febbraio 2022, alle ore 16.30. Lo comunica una nota della presidenza della Repubblica. Che cosa significa questa mossa del Capo dello Stato considerando l'attacco della Russia all'Ucraina? C'è davvero il rischio di un coinvolgimento diretto nel... Segui su affaritaliani.it

