Milan | Orsi | “Occasione persa | partita sottovalutata”

(Di giovedì 24 febbraio 2022), ex portiere, ha parlato dele del pareggio nell'ultima sfida, che sa tanto di beffa visti gli altri risultati. Ecco le sue parole

'L' esordio di Benedettain nazionale ci ha resi contenti, peccato per il brutto infortunio di Sofia Cantore . Proveremo a recuperarla ma non sarà semplice. Ora c'è ile proveremo a far ...... è intervenuto l'ex portiere della Lazio e del Napoli, Fernando. Di seguito, un estratto ... E' successo anche ilche pur avendo tanti infortunati è comunque andato avanti. Il Napoli ha avuto ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L’ex calciatore Fernando Orsi ha detto la sua sul momento attraversato dal Milan L’ex calciatore Fernando Orsi ha detto la sua sul momento attraversato ...Intervenuto a TMW Radio, Fernando Orsi ha commentato così la lotta scudetto: "Milan? Vedo il bicchiere mezzo pieno, hanno perso una grande occasione sull'Inter. Certo, ...