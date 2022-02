Masterchef Italia, anticipazioni puntata 24 febbraio 2022: concorrenti in gara, prove, ospiti ed eliminati (Di giovedì 24 febbraio 2022) Come ogni giovedì torna l’appuntamento su Sky con Masterchef Italia, il cooking show più amato e seguito dal pubblico che sta quasi per giungere al capolinea. Sono pochi, infatti, i concorrenti rimasti in gara e la sfida si fa sempre più dura: chi di loro arriverà fino alla finale e riuscirà a convincere i tre chef stellati, giudici del programma, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli? Masterchef Italia, anticipazioni puntata 24 febbraio 2022: chi sono i concorrenti in gara Sono 5 i concorrenti ancora in gara a Masterchef dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana. Gli aspiranti chef questa sera, giovedì ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Come ogni giovedì torna l’appuntamento su Sky con, il cooking show più amato e seguito dal pubblico che sta quasi per giungere al capolinea. Sono pochi, infatti, irimasti ine la sfida si fa sempre più dura: chi di loro arriverà fino alla finale e riuscirà a convincere i tre chef stellati, giudici del programma, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli?24: chi sono iinSono 5 iancora indopo la doppia eliminazione della scorsa settimana. Gli aspiranti chef questa sera, giovedì ...

