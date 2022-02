“Luigi Proietti detto Gigi” | il docufilm di Edoardo Leo in anteprima

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Oggi è stata trasmessa, alla Casa del Cinema di Roma, l’stampa del” diLeo, dedicato al grande, nelle sale cinematografiche dal 3 al 9 marzo.. Tre anni fa lo avevo conosciuto ad uno spettacolo teatrale della figlia Carlotta. “Quanto sei alto!“, gli urlo. “Possiamo farci una foto? Sei il mio idolo da sempre!“. Gli urlo ancora. Mi avvicino, mi metto in posa. Ero visibilmente più bassa di lui, di almeno due spanne. Allora lui si avvicina al mio orecchio e mi sussurra: “Sali sul gradino, così sembri alta quanto a me“. Questorappresenta questo. Rappresenta l’umiltà.Leo mantiene in piedi ...

Con il documentario Luigi Proietti detto Gigi, presentato alla Festa di Roma dal 3 al 9 marzo al cinema, il regista e attore Edoardo Leo mette in evidenza "le gesta artistiche e le avventure sceniche di un autentico ... Oggi è stata trasmessa, alla Casa del Cinema di Roma, l'anteprima stampa del docufilm "Luigi Proietti detto Gigi" di Edoardo Leo, dedicato al grande Gigi Proietti, nelle sale cinematografiche dal 3 al ... In questo modo la vita di Proietti viene ripercorsa sin dagli esordi, mostrando successi e battute d'arresto, fino al raggiungimento del mito. Un viaggio emozionante per scoprire chi era davvero Luigi ...