LIVE F1 | Test Barcellona 2022 in DIRETTA | balzo in avanti di Sebastian Vettel 4° | al comando Daniel Ricciardo

(Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINTERVISTA A MARA SANGIORGIO: “RED BULL LASCIA A BOCCA APERTA, MA IN FERRARI SI SENTONO SICURI” RISULTATI E CLASSIFICA SESSIONE DEL MATTINO 16.42 Charles Leclerc in azione con la sua F1-75, 1:21.764 il suo limite al momento Afternoon running undergoing Charles setting 1:21.764.#essereFerrari#F1ing pic.twitter.com/GDSZSc3Tes — Scuderia Ferrari (@ThcredStreak) February 24,16.39migliora a sua volta e si porta al tempo di 1:20.784 in quarta posizione con gomme C3, le medie 16.36 Nikita Mazepin migliora e si porta all’1:22.429 con il 12° tempo assoluto su gomme C3 16.33dopo le durissime parole contro quanto sta accedendo in Ucraina, riesce a ritagliarsi un momento ...

SkySportF1 : ?? PRIMA BANDIERA ROSSA DEL 2022 ? COINVOLTA LA RED BULL DI PEREZ IL LIVE ? - federicob95 : RT @P300it: Un'immagine della #McLaren #MCL36 senza cofano motore, dalla quale si nota la disposizione classica di radiatori e scambiatori.… - F1inGenerale_ : Leclerc torna in pista. Modifiche al sistema sospensivo ???? Live: - LiveGPit : #F1, ore 16.25: McLaren in vetta con Ricciardo. Ocon e Gasly passano i 100 giri. Seguite la cronaca live - Teo_Gaud : RT @P300it: Un'immagine della #McLaren #MCL36 senza cofano motore, dalla quale si nota la disposizione classica di radiatori e scambiatori.… -

14.22 - Escono dai box pure Latifi e Zhou, il quale è al debutto in questi. Vedremo se sarà finalmente un pomeriggio non segnato dai problemi quello dell'Alfa Romeo. 14.20 - Anche George Russell ...Sainz (Ferrari) 1m20.890s, C3, 31 giri. 2. ??#F1Testing pic.twitter.com/LOHTuyX8Xf — McLaren (@McLarenF1) February 24, 2022. 10:20 - Tornano a vedersi in pista Hamilton e Perez. Sainz - Ferrari F1-75 ...primo confronto. E' la prima occasione di confronto in pista per le monoposto 2022 che quest'anno sono completamente nuove, figlie di un regolamento tecnico che le ha profondamente stravolte nell'otti ...