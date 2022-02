Letta frusta Salvini e non solo | Basta con le ambiguità sulla Russia E spera in una mossa di Draghi

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Esce dall’Aula e scuote il capo. Vorrebbe forse offrire una battuta, ma il tono severo tradisce una cupezza che è preoccupazione: “Ho ascoltato un dibattito che sarà piaciuto a Putin”. Enriconon ci sta: le furbizie di Matteocrisi russa non può accettarle. E nell’ostentare questo fastidio, da parte del leader del Pd c’è anche un ammiccare a Mario, un attendersi che da lui arrivi un richiamo all’ordine. E però, per strana coincidenza d’accidenti, la giornata della baruffa parlamentare sull’Ucraina è pure quella della distensione tra il premier e il capo della Lega. Che se la ride: “Bye bye stato d’emergenza”. Suona infatti dolcissimo, alle orecchie leghiste, l’annuncio tanto atteso: quello chefa da Firenze. E nella vittoria in quello che anche Giancarlo Giorgetti ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Letta frusta

Il Foglio

L'elezione di Sergio Mattarellaè avvenuta grazie a un colpo didei parlamentari, che in ogni ...resta schiacciato tra le correnti interne del Pd e le ambiguità dei suoi alleati. Giocoforza ...L'elezione di Sergio Mattarellaè avvenuta grazie a un colpo didei parlamentari, che in ogni ...resta schiacciato tra le correnti interne del Pd e le ambiguità dei suoi alleati. Giocoforza ...La gioia dei campani dura però appena 5 minuti: una frustata di Rebic da fuori area, simbolo della frustrazione del momento del Milan, si infila all’angolino per il 2-2 con il quale finisce la gara.LEGGI ANCHE Spalletti, Cagliari come Barcellona: «Speriamo di riavere Politano» La prima metà di gara era già stata tutta a tinte ospiti: all'intervallo si arriva con il doppio vantaggio della ...