Lazio - Porto 2 - 2, pagelle: Luis Alberto sfortunato, Immobile implacabile ma non basta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lazio - Porto 2 - 2 in Europa League, biancocelesti eliminati dopo l'1 - 2 dell'andata. Le pagelle del match STRAKOSHA 7 Nel primo tempo gioca solo con i piedi, in avvio di ripresa tiene in gioco la ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 febbraio 2022)2 - 2 in Europa League, biancocelesti eliminati dopo l'1 - 2 dell'andata. Ledel match STRAKOSHA 7 Nel primo tempo gioca solo con i piedi, in avvio di ripresa tiene in gioco la ...

Advertising

FCPorto : ?Final de Jogo / End of the match / Final del Partido ??? SS Lazio 2-2 FC Porto ?19' Immobile [1-0] ?31' Taremi [1-… - FCPorto : ?31' ????????????????????????! É de MEHDI TAREMI! ???SS Lazio 1-1 FC Porto #FCPorto #SSLFCP #FIFA22 #FUT22 #PoweredbyFootball… - _Morik92_ : Nel giro di un anno, il #Porto ha eliminato #Juve, #Lazio e #Milan nel girone di Champions. Ha vinto tre volte su t… - Rui21Pinto : RT @FCPorto: ?Final de Jogo / End of the match / Final del Partido ??? SS Lazio 2-2 FC Porto ?19' Immobile [1-0] ?31' Taremi [1-1] ?68' Uri… - Conde_2580 : RT @FCPorto: ?Final de Jogo / End of the match / Final del Partido ??? SS Lazio 2-2 FC Porto ?19' Immobile [1-0] ?31' Taremi [1-1] ?68' Uri… -