Juventus | bilancio semestrale approvato | la nota UFFICIALE del club

Advertising

DiMarzio : .@Juventus, approvato il bilancio del primo semestre: passivo di 119 milioni - cmercatoweb : ??#Juventus, il CdA approva il bilancio del 1°semestre 2021/2022 - CMercatoNews : ??#Juventus, approvato il bilancio del primo semestre 2021/2022 - Fprime86 : RT @tuttosport: #Juve, approvato il bilancio: primo semestre in rosso di 119 milioni ?? - Luke_Cavallero : #Juventus, approvato il bilancio del primo semestre: passivo di 119 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus bilancio

Il Cda dellaha approvato la relazione semestrale al 31 dicembre 2021 con una perdita consolidata di 119 milioniIl Consiglio di Amministrazione dellaha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 dicembre 2021, come si legge in un comunicato diramato dalla società bianconera. Andrea Agnelli © LaPresseEntrando nel ..., approvatosemestrale. Nel documento pubblicato quest'oggi, c'è anche spazio per la richiesta di informazioni da parte della CO. VI. SO. C . ' Con lettera in data 4 ottobre 2021, la ...Rispetto allo stesso periodo della precedente stagione, infatti, la riduzione dei proventi per questa particolare voce di bilancio è di 38,8 milioni. Ma c’è da dire che nella scorsa stagione, in quel ...Il Consiglio d’Amministrazione della Juventus ha approvato oggi il bilancio del primo semestre per la stagione 2021-2022, chiuso lo scorso 31 dicembre. Il rosso si attesta sui 119 milioni, rispetto ai ...