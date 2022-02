"Il vero obiettivo militare di Mosca": le indiscrezioni su una devastante campagna bellica (Di giovedì 24 febbraio 2022) Non si fermerà, Vladimir Putin. Perché Donbass e Donetsk sono solo la prima tappa di una campagna politica e militare su più ampia scala. Forse la Russia non arriverà a "marciare su Kiev", come ha affermato con inquietudine crescente il presidente americano Joe Biden, per motivare le sanzioni contro Mosca. Ma di sicuro, la conquista delle due remote regioni orientali dell'Ucraina, animate da un forte sentimento filo-russo, non bastano a spiegare la impressionante escalation delle ultime settimane e l'inizio dell'invasione, arrivato alle 6 della mattina ora di Mosca. Certo, c'è la partita del futuro dell'Ucraina, che per Putin non può e non potrà entrare mai nella Nato. Ma in quest'ultima malaugurata ipotesi, l'obiettivo dello Zar secondo Gian Micalessin per il Giornale sarà nel medio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Non si fermerà, Vladimir Putin. Perché Donbass e Donetsk sono solo la prima tappa di unapolitica esu più ampia scala. Forse la Russia non arriverà a "marciare su Kiev", come ha affermato con inquietudine crescente il presidente americano Joe Biden, per motivare le sanzioni contro. Ma di sicuro, la conquista delle due remote regioni orientali dell'Ucraina, animate da un forte sentimento filo-russo, non bastano a spiegare la impressionante escalation delle ultime settimane e l'inizio dell'invasione, arrivato alle 6 della mattina ora di. Certo, c'è la partita del futuro dell'Ucraina, che per Putin non può e non potrà entrare mai nella Nato. Ma in quest'ultima malaugurata ipotesi, l'dello Zar secondo Gian Micalessin per il Giornale sarà nel medio ...

Advertising

carlabrandolini : RT @claudiavalli85: @diarioromano Il tema vero comunque è: per il Grab il tema della cura dei luoghi di Roma (non solo Villa Ada) è central… - fabiodellanno : RT @agambella: I combattimenti sono inoltre in corso su tutta la linea del Donbass che è presumibilmente il vero obiettivo russo con Kharki… - VSanna : RT @agambella: I combattimenti sono inoltre in corso su tutta la linea del Donbass che è presumibilmente il vero obiettivo russo con Kharki… - CinoBalanico : RT @agambella: I combattimenti sono inoltre in corso su tutta la linea del Donbass che è presumibilmente il vero obiettivo russo con Kharki… - marcoranieri72 : RT @agambella: I combattimenti sono inoltre in corso su tutta la linea del Donbass che è presumibilmente il vero obiettivo russo con Kharki… -

Ultime Notizie dalla rete : vero obiettivo PNRR, il Governo accelera sulla riforma del Codice Appalti ... il Governo dovrà approvare il decreto legislativo delegato, cioè il Codice Appalti vero e proprio. ... Codice Appalti: subappalto senza limiti e appalto integrato L'obiettivo del nuovo Codice è quello ...

Partito l' attacco all'Ucraina . Ora la sfida è prevedere Putin L'obiettivo, ha spiegato il presidente russo, è " proteggere le persone che sono state oggetto di ...l'Occidente sostiene da tempo - e cioè che l'invasione è alle porte o è già iniziata - il punto vero ...

Parla il giornalista: "Gabriel Jesus? Era un vero obiettivo!" Spazio Inter Calciomercato Milan, Bremer non è un obiettivo: tutto fatto per Botman Il forte difensore brasiliano non è un obiettivo dei rossoneri ... Le parti in causa hanno firmato e controfirmato delle scritture private in vista dell’accordo vero e proprio da ratificare alla ...

Ibrahimovic convocato con l'Udinese? Ecco il suo vero obiettivo Ascolta la versione audio dell'articolo. Ibrahimovic convocato con l’Udinese? Quattro giorni dopo sarà derby di Coppa: il vero obiettivo di Zlatan, ma non è detto possa farcela Difficile immaginarlo i ...

... il Governo dovrà approvare il decreto legislativo delegato, cioè il Codice Appaltie proprio. ... Codice Appalti: subappalto senza limiti e appalto integrato L'del nuovo Codice è quello ...L', ha spiegato il presidente russo, è " proteggere le persone che sono state oggetto di ...l'Occidente sostiene da tempo - e cioè che l'invasione è alle porte o è già iniziata - il punto...Il forte difensore brasiliano non è un obiettivo dei rossoneri ... Le parti in causa hanno firmato e controfirmato delle scritture private in vista dell’accordo vero e proprio da ratificare alla ...Ascolta la versione audio dell'articolo. Ibrahimovic convocato con l’Udinese? Quattro giorni dopo sarà derby di Coppa: il vero obiettivo di Zlatan, ma non è detto possa farcela Difficile immaginarlo i ...