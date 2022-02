Il punto alle 14.30 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio Vladimir Putin ha autorizzato le operazioni militari nell’est dell’Ucraina Numerose esplosioni a Kiev e in altre città ucraine Si segnalano incursioni russe dalla Bielorussia a nord e dalla Crimea a sud. Smentite le voci di un attacco a Odessa Il governo ucraino ha dichiarato lo stato di emergenza, la legge marziale e ha rotto le relazioni diplomatiche con Mosca Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha dichiarato che l’alleanza ha messo in stato di allerta cento aerei da guerra nei suoi territori orientali, ma non li dispiegherà in Ucraina. Un summit di emergenza è stato convocato per il 25 febbraio Stati Uniti e Unione europea annunciano nuove sanzioni Nel pomeriggio si riunisce il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere una risoluzione nei confronti della Russia Leggi su internazionale (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio Vladimir Putin ha autorizzato le operazioni militari nell’est dell’Ucraina Numerose esplosioni a Kiev e in altre città ucraine Si segnalano incursioni russe dalla Bielorussia a nord e dalla Crimea a sud. Smentite le voci di un attacco a Odessa Il governo ucraino ha dichiarato lo stato di emergenza, la legge marziale e ha rotto le relazioni diplomatiche con Mosca Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha dichiarato che l’anza ha messo in stato dirta cento aerei da guerra nei suoi territori orientali, ma non li dispiegherà in Ucraina. Un summit di emergenza è stato convocato per il 25 febbraio Stati Uniti e Unione europea annunciano nuove sanzioni Nel pomeriggio si riunisce il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere una risoluzione nei confronti della Russia

