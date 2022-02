Il legionario | recensione | Identità smarrite

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Lade Il, esordio alla regia di Hleb Papou che attraverso il cinema di genere riflette sulla di crisi didelle seconde generazioni e emergenza abitativa. Il cinema di genere al servizio di una lucida critica sociale e la macchina da presa come strumento di analisi e osservazione di un'Italia profondamente contraddittoria, divisa tra emergenza abitativa, i conflitti identitari di una seconda generazione di immigrati e il machismo bianco di uomini in divisa alle prese con sgomberi, onore e patria. Passa da qui l'esordio alla regia di Hleb Papou, giovane regista di origini bielorusse nato a Minsk nel 1991 e italiano d'adozione dal 2003, da quando con la madre si traferì a Lecco. Il film, come potete leggere in questade Ilin sala …

