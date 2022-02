Il Grande Fratello VIP mette a conoscenza i concorrenti della guerra Russia-Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) La redazione e gli autori del Grande Fratello VIP mettono i concorrenti al corrente di ciò che sta succedendo Questa L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di giovedì 24 febbraio 2022) La redazione e gli autori delVIP mettono ial corrente di ciò che sta succedendo Questa L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha informato i concorrenti della delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della R… - trash_italiano : Is this l'edizione più brutta, costruita e monotematica del Grande Fratello? #GFVIP - iKabirBedi : Grazie a tutti per il vostro amore, cari auguri e sostenimento per Kabir durante la sua avventura nel grande fratel… - InsanityAngel1 : RT @GrandeFratello: Grande Fratello ha informato i concorrenti della delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della Russi… - JADEXJK : RT @GrandeFratello: Grande Fratello ha informato i concorrenti della delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della Russi… -