Guerra Russia-Ucraina, Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa (Di giovedì 24 febbraio 2022) . Zelensky: rottura delle relazioni diplomatiche con la Russia La situazione sul fronte Russo-Ucraino peggiora di ora in ora. Sono momenti convulsi, in cui le notizie rimbalzano e si accavallano, mentre cresce la preoccupazione e la paura della popolazione. A Kiev, capitale dell’Ucraina, si registrano colonne di auto che hanno intasato le principali via di comunicazione, nella speranza di poter lasciare la città quanto prima. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con la Russia: «Questa è stata una mattinata tristemente storica. Siate pronti a sostenere la vostra nazione». Zelensky avrebbe tentato un ultimo contatto con Putin, ma in cambio avrebbe ottenuto il silenzio. Il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, ha dichiarato che il Paese «sta passando ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) . Zelensky: rottura delle relazioni diplomatiche con laLa situazione sul fronte Russo-Ucraino peggiora di ora in ora. Sono momenti convulsi, in cui le notizie rimbalzano e si accavallano, mentre cresce la preoccupazione e la paura della popolazione. A Kiev, capitale dell’, si registrano colonne di auto che hanno intasato le principali via di comunicazione, nella speranza di poter lasciare la città quanto prima. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con la: «Questa è stata una mattinata tristemente storica. Siate pronti a sostenere la vostra nazione». Zelensky avrebbe tentato un ultimo contatto con Putin, ma in cambio avrebbe ottenuto il silenzio. Il ministro dellaucraino, Oleksiy Reznikov, ha dichiarato che il Paese «sta passando ...

