GeForce RTX 4000, secondo nuovi leaks si parla di consumo dai 450W fino ai 850W per i nuovi device (Di giovedì 24 febbraio 2022) I leakers provano a fare previsioni sulla nuova architettura GeForce RTX 4000, per quanto ancora non ci siano dati ufficiali. Le rivelazioni quindi sono ancora poco sicure. Esiste però un punto in comune: in tutti i leaks si parla di consumi molto alti, che addirittura potrebbero raggiungere gli 850W. Le indiscrezioni sulla nuova architettura GeForce vertono in particolare sui consumi – ComputerMagazine.itLa nuova architettura Nvidia GeForce RTX4000 sarà presentata a settembre. Due anni dopo la prima soluzione RTX 3000, secondo le indiscrezioni , ci sono comunque alcune dubbi sulle tempistiche, e molti interrogativi sui requisiti energetici. Incertezza sulla domanda di energia. Le nuove GPU dovrebbero essere prodotte ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) I leakers provano a fare previsioni sulla nuova architetturaRTX, per quanto ancora non ci siano dati ufficiali. Le rivelazioni quindi sono ancora poco sicure. Esiste però un punto in comune: in tutti isidi consumi molto alti, che addirittura potrebbero raggiungere gli. Le indiscrezioni sulla nuova architetturavertono in particolare sui consumi – ComputerMagazine.itLa nuova architettura NvidiaRTXsarà presentata a settembre. Due anni dopo la prima soluzione RTX 3000,le indiscrezioni , ci sono comunque alcune dubbi sulle tempistiche, e molti interrogativi sui requisiti energetici. Incertezza sulla domanda di energia. Le nuove GPU dovrebbero essere prodotte ...

Advertising

HwlegendM : Secondo quanto emerge in rete di recente, le prossime GPU consumer NVIDIA GeForce RTX 4000, basate sulla nuova arch… - HOverclock : Secondo quanto emerge in rete di recente, le prossime GPU consumer NVIDIA GeForce RTX 4000, basate sulla nuova arch… - HWLegend : Secondo quanto emerge in rete di recente, le prossime GPU consumer NVIDIA GeForce RTX 4000, basate sulla nuova arch… - telodogratis : NVIDIA GeForce RTX 4000: TDP sino a 850W per i modelli più spinti | Rumor - HDblog : NVIDIA GeForce RTX 4000: TDP sino a 850W per i modelli più spinti | Rumor -