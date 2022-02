F1, Verstappen non ci sta: “Masi non andava rimosso” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Max Verstappen accusa il governo della Formula 1 e difende Michael Masi, il tanto criticato ex direttore di gara. Ha definito l’espulsione dell’australiano come “inaccettabile e incredibile“. Masi che è stato formalmente sollevato dal suo incarico la scorsa settimana, sarà sostituito da due nuovi direttori di gara: Niels Wittich e Eduardo Freitas. Entrambi saranno seguiti dal 73enne Herbie Blash. Verstappen ha parlando al lungo della faccenda dichiarando: “Per me è davvero ingiusto quello che è successo a Michael perché è stato gettato sotto l’autobus. Riesci a immaginare un arbitro in qualsiasi sport abbia un allenatore che gli urla continuamente nell’orecchio, urlando cartellino giallo, cartellino rosso, nessun fallo’? È impossibile prendere una decisione” e poi ha continuato: “Il fatto che la F1 lo consentisse già ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Maxaccusa il governo della Formula 1 e difende Michael, il tanto criticato ex direttore di gara. Ha definito l’espulsione dell’australiano come “inaccettabile e incredibile“.che è stato formalmente sollevato dal suo incarico la scorsa settimana, sarà sostituito da due nuovi direttori di gara: Niels Wittich e Eduardo Freitas. Entrambi saranno seguiti dal 73enne Herbie Blash.ha parlando al lungo della faccenda dichiarando: “Per me è davvero ingiusto quello che è successo a Michael perché è stato gettato sotto l’autobus. Riesci a immaginare un arbitro in qualsiasi sport abbia un allenatore che gli urla continuamente nell’orecchio, urlando cartellino giallo, cartellino rosso, nessun fallo’? È impossibile prendere una decisione” e poi ha continuato: “Il fatto che la F1 lo consentisse già ...

