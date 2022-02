Dzeko si racconta | «Calcio primo amore | Inter nel mio destino»

(Di giovedì 24 febbraio 2022) . Le parole dell’attaccante bosniaco Edinsi èto in una bellavista aTV.PER IL– «Ero in Italia, vicino a Cantù per un torneo, era il 1998, mi ricordo l’anno per la finale di Parigi dell’contro la Lazio perché ero con dei ragazzi italiani che guardavano la finale di Coppa Uefa ed eranoisti. Quando ero bambino, a sei anni, è iniziata la guerra, sono stati tempi difficili ma poi mio padre mi ha portato subito a giocare a, il pallone c’è sempre stato, è stato il mio». CIGNO E SERPENTE – «Ho visto questa foto dopo il mio arrivo all’e mi è piaciuta molto. Il cigno e il serpente che si uniscono? Magari è ...

che ha iniziato il ritiro con l'Inter con l'obbiettivo di dare il massimo, cercando di capire i segreti di Edin, Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e Joaquin Correa ' Per caratteristiche ...Edinsia Dazn . Nella nuova puntata di ' Careers ', l'ospite è Edine come di consuetudine inizia l'intervista guardando una foto della sua infanzia ' Questa foto è stata scattata più ...(Inter-News) Riguardo la partita contro il Milan che si giocherà domenica a San Siro: "Siamo fiduciosi per questa partita, non la viviamo come una preoccupazione, non ci sono partite scontate in ...L'ex attaccante nerazzurro, attualmente in prestito al Brest, in un'intervista rilasciata a Tuttosport parla del suo obiettivo per la nuova stagione.