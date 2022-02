Denis Dosio trova la macchina della madre distrutta dai vandali: la rabbia dell’ex gieffino sui social (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il fenomeno degli hater è diventato ancora più preoccupante negli ultimi tempi e sembra proprio che alcuni di loro non si fermino “soltanto” a critiche sui social, ma spesso arrivano anche a minacciare i vip e a creare loro problemi piuttosto grandi. Lo sa bene Denis Dosio, che in queste ore è tornato sui social per parlare di un grave episodio di vandalismo che ha colpito l’auto di sua madre. Il ragazzo infatti ha approfittato delle storie Instagram per raccontare l’accaduto e lanciare anche un appello ai colpevoli. Denis Dosio racconta della macchina vandalizzata e si rivolge ai follower Qualche mattina fa Denis Dosio ha trovato la ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il fenomeno degli hater è diventato ancora più preoccupante negli ultimi tempi e sembra proprio che alcuni di loro non si fermino “soltanto” a critiche sui, ma spesso arrivano anche a minacciare i vip e a creare loro problemi piuttosto grandi. Lo sa bene, che in queste ore è tornato suiper parlare di un grave episodio dismo che ha colpito l’auto di sua. Il ragazzo infatti ha approfittato delle storie Instagram per raccontare l’accaduto e lanciare anche un appello ai colpevoli.raccontazzata e si rivolge ai follower Qualche mattina fahato la ...

Advertising

lollo00857509 : RT @ragazzinudireal: Denis e Manuel Dosio non perdono l'occasione per stupirci ... per chi esce ora dal lavoro ecco un bel video dei loro b… - MarcoEs79792233 : RT @ragazzinudireal: Denis e Manuel Dosio non perdono l'occasione per stupirci ... per chi esce ora dal lavoro ecco un bel video dei loro b… - hotfootballpl22 : RT @ragazzinudireal: Proseguiamo la mattinata con i giochetti di Denis Dosio ed il suo amichetto ??? - MartEtheGod : @theonlysungod @illVeroAres non si butta via niente, apollo, e non so chi sia questo “denis dosio” che stai menzionando da codesta mattina. - theonlysungod : @MartEtheGod @illVeroAres il tuo essere denis dosio dei poveri -