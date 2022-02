Deciso l’arbitro di Lazio-Napoli, gara affidata a Di Bello! (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo il playoff di Europa League contro il Barcellona di stasera, il Napoli tornerà in campo per il campionato domenica all’Olimpico. I ragazzi di Spalletti dovranno affrontare la Lazio dell’ex tecnico Sarri, reduce da un buon periodo di forma e anch’essa impegnata oggi in Europa League per la sfida di ritorno contro il Porto, dopo la sconfitta per 2-1 subita all’andata. Marco Di Bello, Arbitro È stata ufficializzata oggi la sestina arbitrale del match tra Lazio e Napoli, sarà Marco Di Bello a dirigere la sfida dell’Olimpico, mentre al Var ci sarà Massa. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo il playoff di Europa League contro il Barcellona di stasera, iltornerà in campo per il campionato domenica all’Olimpico. I ragazzi di Spalletti dovranno affrontare ladell’ex tecnico Sarri, reduce da un buon periodo di forma e anch’essa impegnata oggi in Europa League per la sfida di ritorno contro il Porto, dopo la sconfitta per 2-1 subita all’andata. Marco Di Bello, Arbitro È stata ufficializzata oggi la sestina arbitrale del match tra, sarà Marco Di Bello a dirigere la sfida dell’Olimpico, mentre al Var ci sarà Massa.

