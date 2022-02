Dal 31 marzo nelle sale “La Ballata dei Gusci Infranti” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dal 31 marzo nelle sale italiane arriva "La Ballata dei Gusci Infranti", film di Federica Biondi ambientato durante il periodo del sisma che ha colpito il centro Italia nel 2016 con Caterina Shulha, Simone Riccioni, Paola Lavini, Miloud Benamara, Barbara Enrichi, Samuele Sbrighi, e con la partecipazione di Lina Sastri e Giorgio Colangeli. Prodotto da Linfa Crowd 2.0 e MUVLAB, il film narra quattro storie ambientate ai piedi dei Sibillini, nel cuore dell`Italia. Il filo che rilega le storie come in un`antologia è il matto del villaggio, Jacopo (Samuele Sbrighi), che vive in mezzo alla natura e la attraversa sempre a piedi, cita Dante e conosce tutti, pur restando ai margini. Si fa amico un giovane parroco africano (Miloud Mourad Benamara) appena arrivato a gestire una piccola ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dal 31italiane arriva "Ladei", film di Federica Biondi ambientato durante il periodo del sisma che ha colpito il centro Italia nel 2016 con Caterina Shulha, Simone Riccioni, Paola Lavini, Miloud Benamara, Barbara Enrichi, Samuele Sbrighi, e con la partecipazione di Lina Sastri e Giorgio Colangeli. Prodotto da Linfa Crowd 2.0 e MUVLAB, il film narra quattro storie ambientate ai piedi dei Sibillini, nel cuore dell`Italia. Il filo che rilega le storie come in un`antologia è il matto del villaggio, Jacopo (Samuele Sbrighi), che vive in mezzo alla natura e la attraversa sempre a piedi, cita Dante e conosce tutti, pur restando ai margini. Si fa amico un giovane parroco africano (Miloud Mourad Benamara) appena arrivato a gestire una piccola ...

Advertising

AlexBazzaro : Non esiste un’estate con meno limitazioni. Dal 31 marzo va tolto tutto. Limitazioni, obbligo, greenpass e ogni mals… - lapoelkann_ : Per il benessere dell’umanità non c’è valore più importante della VITA. Da ebreo aderisco al digiuno promosso dal S… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Niente più tampone o quarantena per i turisti in arrivo in Italia dal 1°marzo - paolo77jpm : RT @MarvelNewsIT: E ovviamente abbiamo IL meme. #SpiderManNoWayHome vola a casa tua. Dal 22 marzo su tutti gli store digitali, dal 12 april… - ginconlacrime : Ormai è dal 2020 che ho l'ansia quando il mese di Marzo si avvicina perché non so proprio cosa aspettarmi. Quest'an… -