Covid, Ema: ok alla terza dose del vaccino Pfizer per gli over 12 - Via libera a Moderna ai bambini di età compresa tra 6 e 11 anni (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il vaccino per i bambini ha già ricevuto il via libera per la somministrazione agli adulti e agli adolescenti dai 12 anni in su. La dose da utilizzare per i più piccoli, si legge in una nota dell'Ema, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ilper iha già ricevuto il viaper la somministrazione agli adulti e agli adolescenti dai 12in su. Lada utilizzare per i più piccoli, si legge in una nota dell'Ema, ...

Advertising

blogLinkes : Covid, l'Ema autorizza la terza dose di vaccino Pfizer per gli over-12 - dodicinove : @MediasetTgcom24 In Italia già le hanno fatte.. che ce frega a noi de EMA.. - Donati7Nicola : RT @MediasetTgcom24: Covid, Ema: ok alla terza dose del vaccino Pfizer per gli over 12 #covid #pfizer - LiveSicilia : Covid: Ema, ok terza dose vaccino Pfizer per over-12 - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, Ema: ok alla terza dose del vaccino Pfizer per gli over 12 #covid #pfizer -