Caso plusvalenze | Gravina | «Sono fondamentali | ma ora serve chiarezza»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, a margine di un evento a Roma ha parlato del caso plusvalenze esploso in Serie A e non solo nell'ultimo periodo. LE PAROLE – «La posizione in Federcalcio è che, dopo diversi mesi ma anche anni di veleni e illazioni e ipotesi varie, è che ci sia chiarezza. Continuo a ribadire che il concetto di plusvalenza è fondamentale nell'economia di mercato. Chi fa economia e opera sul mercato, deve fare plusvalenza. Il tema è capire qual è il modo con cui si arriva a valorizzare alcune operazioni: adesso è il momento di fare chiarezza. Se ci sono degli elementi...

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, a margine di un evento a Roma ha parlato del caso plusvalenze esploso in Serie A e non solo nell'ultimo periodo. Infine, il numero uno della Federcalcio ha commentato la notizia di chiusura indagine da parte della Procura federale sulle plusvalenze: 'Dopo diversi mesi, forse anche anni, di veleni e illazioni, è il momento di fare chiarezza'. Il giornale La Stampa, questa mattina ha riportato le accuse degli investigatori federali ad alcuni club in merito al caso plusvalenze, a cominciare dalla Juventus e dal suo presidente Andrea Agnelli. Come riporta Tuttosport, emerge un dettaglio non indifferente per la Juventus: dalla lunga lista di 42 operazioni «attenzionate» ne sono state escluse alcune, in particolare le due che riguardano gli scambi di Cancelo e Pjanic.